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Adana Demirspor'da 3 isim kalıcı
Belhanda ve Rodrigues gibi isimlerle yolları ayıran Adana Demirspor'da takımda kalacak isimler netleşti. Mavi Şimşekler, Mbaye Niang, Pape Cisse ve Gravillon'un ödemelerini yaptı. Ayrılacağı konuşulan üç oyuncuyla yola devam kararı alındığı bildirildi. Öte yandan mavi-lacivertliler; Svensson, Ndiaye ve Ertaç Özbir'le de vedalaşmaya hazırlanıyor.
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