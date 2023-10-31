Sıra Sivasspor'da

Trendyol Süper Lig'de Adana Demirspor kasırgası sürüyor. Sahasında Konyaspor'u da 3-0'la deviren mavi-şimşekler, Adana'da namağlup bir şekilde üst üste 6 zafer kazanarak rakiplerine şans tanımadı. İlk 5'i hedefleyen Demirspor, aynı performansı ise deplasmanda gösteremedi. Patrick Kluivert'in öğrencileri, deplasmanda ikişer beraberlik ve yenilgi alırken, dış sahada üst üste iki maçtan puansız ayrıldı. Sivasspor'a konuk olacak Adana ekibinde Hollandalı teknik adam, deplasmanda galibiyet siftahı yapmış oldu.

ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ

Müthiş performansı deplasmanda da sergilemek istediklerini belirtirken, "Evimizde gösterdiğimiz performansı deplasmanda gösteremedik. Birkaç tane düzeltme ile aynı performansı deplasmanda da göstermek için çaba sarf edeceğiz. Önümüzde Sivasspor maçı var. Güçlü bir rakibe karşı oynayacağız ancak biz de elimizden gelen performansı göstererek sahaya çıkacağız. Taraftarlarımızın evimizde bizlere ekstra güç kattığını hepimiz biliyoruz" diye konuştu.

NİANG, KONYASPOR'U ÜZDÜ

Konyaspor'da ara transferde gündeme gelen ancak anlaşılamayan M'Baye Niang, Adana Demirspor'la imzaladıktan sonra performansıyla yeşil-beyazlıları üzdü. Senegalli golcü, 10 maçta 6 gol attı. 29 yaşındaki yıldız forvet, Konyaspor'a attığı 2 golle takımının yıldızı oldu.

TAKIM OYUNU

Adana Demirspor'da Konya maçındaki penaltı atışı için Niang ile Balotelli'nin 'Taş, Kağıt, Makas' oynaması takımdaki arkadaşlığı gözler önüne serdi. Sosyal medyada Demirspor'un başarısındaki en büyük sırrın bu takım oyunu olduğu yorumları yapıldı.