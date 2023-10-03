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Demir resitali

Alanya’yı 4-0 yenerek evinde 4’te 4 yapan mavi-şimşeklerde ilk kez sahaya çıkan Mario Balotelli 2 golle yıldızlaştı, 3 asist yapan Yusuf Sarı kariyer maçını oynadı.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2023 Salı 06:50
Demir resitali

Trendyol Süper Lig'de Adana Demirspor kasırgası dinmiyor. Mavi-şimşekler, evinde erteleme maçında Beşiktaş'ı 4-2 yendikten sonra Alanyaspor'u da 4-0'la devirip eli boş gönderdi. Sahasında 4'te 4 yapan ve üst üste 2. kez galip gelen Demirspor'da Balotelli- Yusuf Sarı ikilisi karşılaşmaya damga vurdu. Adana ekibinde ikinci dönemini yaşayan ünlü İtalyan santrfor Balotelli, bu sezonki ilk maçında 2 gol birden buldu ve kaldığı yerden devam etti. Oynadığı futbolla Milli Takım kapılarını açan Yusuf Sarı da 3 asistle kariyer maçını oynadı. 25 yaşındaki sağ açık, bu sezon forma giydiği 12 maçta 2 gol, 7 asistle 9 gole direkt katkı yaptı.

REHAVET UYARISI

Alanyaspor galibiyetiyle Süper Lig'de 3. sıraya çıkan Adana Demirspor'da teknik direktör Patrick Kluivert, yedek kulübesine övgü yağdırırken, takıma rehavet uyarısı da yaptı. Kluivert, "Sadece ilk 11'de oynayan futbolcular değil yedek kulübesinden gelen futbolcular da ilk 11'de oynayan futbolcuların mücadelelerini sonuna kadar desteklediler. Girdiklerinde de sanki ilk 11'de başlamışlar gibilerdi. Ama tabii ki de ayaklarımızın yere basması gerekiyor. Bu pozitiflikle çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Akabinde de her zaman yere basarak devam etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

YUNUS'TAN SONRA YUSUF

Yunus Akgün, Adana Demirspor formasıyla yaklaşık 1.5 yıl önce 7-0 kazanılan Göztepe maçında 3 asist birden yaparak dikkat çekmişti. Akgün'ün bu istatistiği Alanya maçında tekrar gerçekleşti. Yusuf Sarı, Alanyaspor maçında 3 asiste imza atarak, Yunus Akgün'ün istatistiğini yakaladı.

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Alanyaspor'u 4-0 yenen Adana Demirspor, geride kalan süreçte 18 gol attı ve Süper Lig'in 7. maçları itibarıyla en yüksek sayıya ulaştığı sezonu geçiriyor.

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