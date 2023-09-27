Demir tek yürek

Süper Lig'de 3. hafta erteleme maçında Beşiktaş'ı konuk edecek Adana Demirspor, eksik isimlerine rağmen galibiyete odaklandı. Kırmızı kart cezası bulunan Ertaç, Stambouli ve Rodrigues'in yanı sıra yeni transferler Michut, Zeneli, Shehu ve Mahammadaliyev'in statü gereği görev yapamayacağı Mavi Şimşekler, taraftarı önünde kazanarak çıkışa geçmek istiyor. Kasımpaşa yenilgisini unutarak yeni seri başlatmayı hedefleyen Mavi Şimşekler'de oyuncular ve teknik heyet 3 puan için kenetlendi. Teknik direktör Patrick Kluivert da futbolculardan galibiyet sözü aldı. Hollandalı hoca, "Eksiklerimize rağmen kazanacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

KARACİC AYRILDI

Adana Demirspor'da yabancı sınırı nedeniyle kadroya yazılmayan Karacic takımdan ayrıldı. 27 yaşındaki Bosna Hersekli eldivenin kontratı feshedildi. Karacic, bu sezon Konferans Ligi elemelerinde kaleyi korumuştu.