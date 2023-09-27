Haberler Adana Demirspor Demir tek yürek

Demir tek yürek

Mavi Şimşekler, Beşiktaş'ı devirmek istiyor. 9 eksiği bulunan Adana Demirspor, Kasımpaşa yenilgisini unutturmayı hedefliyor. Şimşekler'de tek hedef 3 puan...

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2023 Çarşamba 06:50
Demir tek yürek

Süper Lig'de 3. hafta erteleme maçında Beşiktaş'ı konuk edecek Adana Demirspor, eksik isimlerine rağmen galibiyete odaklandı. Kırmızı kart cezası bulunan Ertaç, Stambouli ve Rodrigues'in yanı sıra yeni transferler Michut, Zeneli, Shehu ve Mahammadaliyev'in statü gereği görev yapamayacağı Mavi Şimşekler, taraftarı önünde kazanarak çıkışa geçmek istiyor. Kasımpaşa yenilgisini unutarak yeni seri başlatmayı hedefleyen Mavi Şimşekler'de oyuncular ve teknik heyet 3 puan için kenetlendi. Teknik direktör Patrick Kluivert da futbolculardan galibiyet sözü aldı. Hollandalı hoca, "Eksiklerimize rağmen kazanacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

KARACİC AYRILDI

Adana Demirspor'da yabancı sınırı nedeniyle kadroya yazılmayan Karacic takımdan ayrıldı. 27 yaşındaki Bosna Hersekli eldivenin kontratı feshedildi. Karacic, bu sezon Konferans Ligi elemelerinde kaleyi korumuştu.

DİĞER
Can Ayşecik 7 yaşındayken müthiş bir üne kavuştu! 'Can Ayşecik' Ecem Kanun şimdi değişimiyle dillerde!
İddianame tamamlandı! Muharrem İnce'ye kaset kumpasının başrolü Cevheri Güven görüntüleri montajlanmış
Meğer Icardi bunu ilk kez yapmamış!
Alman ekibinden F.Bahçeli isme kanca! 3 maçta izlediler
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Balotelli'den itiraf: Birkaç yıl içinde...
Adana Demirspor - Beşiktaş maçı saat kaçta?
BEYLİKDÜZÜ SU KESİNTİSİ - Beylikdüzü'nde sular ne zaman gelecek? (27 Eylül 2023)
BÜYÜKÇEKMECE SU KESİNTİSİ - Büyükçekmece'de sular ne zaman gelecek? (27 Eylül 2023)
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bornova 1877 Akhisarspor'u devirdi! Bornova 1877 Akhisarspor'u devirdi! 01:48
Toroğlu açıkladı! G.Saray'ın penaltısı doğru mu? Toroğlu açıkladı! G.Saray'ın penaltısı doğru mu? 01:27
Meğer Icardi bunu ilk kez yapmamış! Meğer Icardi bunu ilk kez yapmamış! 01:27
Bayern Münih farklı turladı! Bayern Münih farklı turladı! 01:01
Bayern Münih farklı turladı! Bayern Münih farklı turladı! 01:00
Fantezi penaltı Fantezi penaltı 00:49
Daha Eski
Ciddiyet ve saygı Ciddiyet ve saygı 00:48
Dev maç dışarıda Dev maç dışarıda 00:47
Bayern’de şok!. Bayern’de şok!. 00:47
Kerem Aktürkoğlu'dan servise devam Kerem Aktürkoğlu'dan servise devam 00:46
Penaltı şovu yarım kaldı Penaltı şovu yarım kaldı 00:44
Tete işi FIFA'da Tete işi FIFA'da 00:43