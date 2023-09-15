SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ | Edouard Michut Adana Demirspor'da!

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Mavi Şimşekler son olarak PSG formasını terleten Edouard Michut'u 1 yıllık kiralık satın alma opsiyonlu olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Adana Demirspor'un 20 yaşındaki yeni futbolcusu merkez orta saha olmasının yanı sıra on numara ve ön libero olarak sahada görev alabiliyor.

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