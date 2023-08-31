Haberler Adana Demirspor ADANA DEMİRSPOR - GENK MAÇI İZLE | Adana Demirspor - Genk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ADANA DEMİRSPOR - GENK MAÇI İZLE | Adana Demirspor - Genk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Adana Demirspor, Genk'i ağırlayacak. Deplasmandan 2-1'lik mağlubiyet ile dönen mavi şimşekler, evinde tur atlamak ve adını gruplara yazdırmak istiyor. İspanya Futbol Federasyonundan hakem Jose Luis Munuera'nın yöneteceği maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Adana Demirspor - Genk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2023 Perşembe 09:55 Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2023 Perşembe 10:10
ADANA DEMİRSPOR - GENK MAÇI İZLE | Adana Demirspor - Genk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Adana Demirspor - Genk maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde yoluna grup aşamasından devam etmek isteyen Adana Demirspor, play-off turunda Genk ile karşı karşıya gelecek. İlk maçı 2-1 kaybeden temsilcimiz, taraftarının da desteğiyle tur atlayıp destan yazmayı amaçlarken maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Adana Demirspor - Genk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ADANA DEMİRSPOR - GENK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor - Genk maçı 31 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de TV 8,5'ta canlı yayınlanacak.

Adana Demirspor - Genk MAÇI CANLI İZLE

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...

ADANA DEMİRSPOR - GENK MUHTEMEL 11'LER

A. Demirspor: Karacic, Svensson, Semih, Gravillon, Rodrigues, Emre Akbaba, Stambouli, Yusuf Sarı, Belhanda, Nani, Ndiaye.

Genk: Vandevoordt, Munoz, Sadick, McKenzie, Kayembe, Galarza, Hrosovsky, Oyen, Fadera, Khannouss, Sor.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan katılan Adana ekibi, sırasıyla Romanya ekibi CFR Cluj ve Hırvatistan temsilcisi Osijek'i eleyerek play-off etabına yükselmişti. Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılan Adana Demirspor, elemelerde çıktığı 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Öte yandan Adana Demirspor, dün yaptığı idmanla maçın hazırlıklarını tamamladı. Pas çalışması sonrası taktik program uygulayan Mavi Şimşekler'de oyuncuların hayli neşeli olduğu gözlendi.

KLUİVERT'TEN ÇAĞRI

Adana Demir'in teknik direktörü Patrick Kluivert, bugünkü Genk mücadelesinde taraftarların desteğine çok ihtiyaç duyduklarını söyledi. Hollandalı çalıştırıcı, "Kendi sahamızda turu geçeceğimizden eminiz. Maça çok iyi bir şekilde çalıştık ve öz güvenimiz de yüksek" ifadelerini kullandı.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Çinli araştırmacılar bile şaşkın! 51 yaşındaki Defne Samyeli neden yaşlanmıyor? Çinli genetik bilimciler inceledi...
Memur ve memur emeklisi zammında geri sayım! Gözler toplantıdan çıkacak kararda! Hangi meslek ne kadar alacak?
Aslan'dan sürpriz takviye! Bayern'den geliyor
F.Bahçe'den yılın ters köşesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
ADS maçı hangi kanalda?
Kluivert rövanş öncesi müjdeyi verdi!
TV 8,5 CANLI YAYIN
TRT Spor CANLI İZLE - TRT SPOR CANLI YAYIN (HD) CANLI MAÇ İZLE!
MEMUR VE MEMUR EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA | Memur, emekli zammı belli oldu mu, yüzde kaç?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray harekete geçti! Fransızlar da devrede G.Saray harekete geçti! Fransızlar da devrede 09:45
F.Bahçe'den yılın ters köşesi! F.Bahçe'den yılın ters köşesi! 09:37
F.Bahçe'de 3 yıllık imza! İşte alacağı ücret F.Bahçe'de 3 yıllık imza! İşte alacağı ücret 09:35
İşte Şampiyonlar Ligi play-off turu sonuçları! İşte Şampiyonlar Ligi play-off turu sonuçları! 09:20
Beşiktaş'tan Pezzella bombası! Beşiktaş'tan Pezzella bombası! 09:04
Aslan'dan sürpriz takviye! Bayern'den geliyor Aslan'dan sürpriz takviye! Bayern'den geliyor 09:04
Daha Eski
İngilizlerden Donny iddiası İngilizlerden Donny iddiası 01:10
G.Saray'da ayrılık! İşte yıldız ismin yeni takımı G.Saray'da ayrılık! İşte yıldız ismin yeni takımı 00:32
G.Saray'a Ndombele müjdesi! Böyle duyuruldu G.Saray'a Ndombele müjdesi! Böyle duyuruldu 00:32
Kartal'dan Livakovic ve Morelos sözleri! Kartal'dan Livakovic ve Morelos sözleri! 00:32
Filenin Sultanları yarı finalde! Filenin Sultanları yarı finalde! 00:32
Şenol Güneş'ten Onana sözleri! Ayrılacak mı? Şenol Güneş'ten Onana sözleri! Ayrılacak mı? 00:32