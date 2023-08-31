Adana Demirspor - Genk maçı CANLI İZLE | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde yoluna grup aşamasından devam etmek isteyen Adana Demirspor, play-off turunda Genk ile karşı karşıya geliyor.

İlk maçı 2-1 kaybeden temsilcimiz, taraftarının da desteğiyle tur atlayıp destan yazmak istiyor.

Karşılaşmayı İspanyol hakem Jose Luis Munuera yönetiyor.

Adana Demirspor - Genk maçını haberimizden canlı izleyebilirsiniz.

ADANA DEMİRSPOR - GENK MAÇI 11'LERİ

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Gravillon, Semih, Rodrigues, Stambouli, Emre Akbaba, Belhanda, Yusuf Sarı, Yusuf Erdoğan, Ndiaye.

Genk: Vandevoordt, Munoz, McKenzie, Sadick, Kayembe, El Khannous, Hrosovsky, Galarza, Fadera, Oyen, Sor.

ADANA DEMİRSPOR - GENK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor - Genk maçı 31 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de başladı. Mücadele TV 8,5'ta canlı yayınlanıyor.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan katılan Adana ekibi, sırasıyla Romanya ekibi CFR Cluj ve Hırvatistan temsilcisi Osijek'i eleyerek play-off etabına yükselmişti. Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılan Adana Demirspor, elemelerde çıktığı 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.