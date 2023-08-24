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GENK ADANA DEMİRSPOR MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Genk - Adana Demirspor maçı hangi kanalda? ADS maçı saat kaçta?

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Adana Demirspor, Belçika ekibi Genk'e konuk olacak. Kluivert yönetimindeki Adana Demirspor, Genk'i yenerek Adana'daki maçta tur atlamak istiyor. Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Antonio Nobre, Genk - Adana Demirspor maçını yönetecek. Maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Genk - Adana Demirspor maçı hangi kanalda? ADS maçı saat kaçta?

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2023 Perşembe 19:50 Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2023 Perşembe 20:53
GENK ADANA DEMİRSPOR MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Genk - Adana Demirspor maçı hangi kanalda? ADS maçı saat kaçta?

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Adana Demirspor, Genk ile karşılaşacak. Önceki turlarda Cluj ve Osijek'i eleyen Adana Demirspor, kazanarak avantajlı skor ile dönmek istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Genk - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GENK - ADANA DEMİRSPOR MAÇI 11'LERİ

Genk: Vandevoordt, Munoz, Sadick, McKenzie, Kayembe, El Khannous, Galarza, Hrosovsky, Fadera, Sor, Oyen

Adana Demirspor: Karacic, Svensson, Gravillon, Semih Güler, Rodrigues, Stambouli, Emre Akbaba, Yusuf Sarı, Belhanda, Nani, Ndiaye

GENK - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Genk - Adana Demirspor maçı 24 Ağustos Perşembe günü saat 21:00'de TV 8,5 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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