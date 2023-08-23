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Adana Demirspor UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Genk'in konuğu olacak

Yukatel Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Belçika temsilcisi Genk ile karşılaşacak. İşte detaylar...

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2023 Çarşamba 10:50 Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2023 Çarşamba 11:05
Adana Demirspor UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Genk'in konuğu olacak
Müsabakayı, Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Antonio Nobre yönetecek

Yukatel Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Belçika temsilcisi Genk ile karşılaşacak.

KRC Genk Arena'da TSİ 21.00'de başlayacak müsabakayı, Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Antonio Nobre yönetecek. Karşılaşma, TV 8,5 kanalından naklen yayınlanacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan katılan Adana ekibi, sırasıyla Romanya ekibi Cluj ve Hırvatistan takımlarından Osijek'i eleyerek play-off'a yükselmişti.

Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılan Adana ekibi, elemelerde çıktığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

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