Haberler Adana Demirspor Cluj hocası Mandorlini: Adana Demirspor'un gücünü biliyoruz

Cluj hocası Mandorlini: Adana Demirspor'un gücünü biliyoruz

CFR Cluj Teknik Direktörü Andrea Mandorlini, "Adana Demirspor'un gücünü biliyoruz. Sonuç olarak baktığınızda çok zorlu bir karşılaşma bizi bekliyor" dedi.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2023 Çarşamba 20:51
Cluj hocası Mandorlini: Adana Demirspor'un gücünü biliyoruz

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci ön eleme turu rövanşında Adana Demirspor ile oynayacakları maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan CFR Cluj Teknik Direktör Andrea Mandorlini, "Adana Demirspor'un gücünü biliyoruz. Sonuç olarak baktığınızda çok zorlu bir karşılaşma bizi bekliyor. Biz bunun farkındayız. Buraya geldiğimizde büyük bir şehrin büyük bir takımını, büyük bir camiayı gördük. Büyük isimlere sahip olduğunu da biliyoruz, farkındayız. Ama yarınki maçın sonucu her iki taraf için önemli. Sürpriz bir sonuç da olabilir bilemiyorum" ifadelerini kullandı.

KARLO MUHAR: BURADAKİ HER ŞEYİ ÇOK SEVİYORUM

CFR Cluj oyuncularından Karlo Muhar da kendisinin daha önce Türkiye'de forma giydiğinin anımsatılması üzerine Kayserispor'da oynadığını anlattı. İyi bir takıma karşı zor bir maç olacağını belirten Muhar, şöyle konuştu:

"Buradaki her şeyi çok seviyorum. Hem kültürünüzü çok seviyorum hem de genel olarak otellerinizi. Türkiye çok sevdiğim bir ülke. Buraya geldiğimde de zaten tekrardan kendi evime geliyormuş gibi hissettim. Öyle bir karşılandım. O yüzden gerçekten çok mutluyum.

DİĞER
Yalı Çapkını dizisinde yaprak dökümü! Hikayeleri başlamadan bitti, iki isim ayrılık kararı aldı...
Ermeni lobisine boyun eğip 'Atatürk' dizisini yayından kaldıran Disney'den gelen tepkilere Fox kılıfı
Zaniolo neden yok? Okan Buruk açıkladı
G.Saray dünya yıldızlarının peşinde!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Patrick Kluivert: Maça çok iyi hazırlandık
Adana Demirspor - Cluj maçı saat kaçta?
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (2 Ağustos)
Tarım Kredi'de fiyatları yarı yarıya düşüren indirim!
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da Mertens'ten enfes gol! İşte o anlar G.Saray'da Mertens'ten enfes gol! İşte o anlar 22:16
F.Bahçe Mert Müldür'ü açıkladı! İşte sözleşme detayları F.Bahçe Mert Müldür'ü açıkladı! İşte sözleşme detayları 21:48
Genç milliler çeyrek finalde! Genç milliler çeyrek finalde! 21:38
Zaniolo neden yok? Okan Buruk açıkladı Zaniolo neden yok? Okan Buruk açıkladı 21:00
F.Bahçe'den Zajc açıklaması! Sözleşme uzattı F.Bahçe'den Zajc açıklaması! Sözleşme uzattı 20:49
Şenol Güneş'ten flaş Ghezzal açıklaması! Şenol Güneş'ten flaş Ghezzal açıklaması! 20:38
Daha Eski
Yiğido yeni sezona hazırlanıyor Yiğido yeni sezona hazırlanıyor 19:55
"Beşiktaş gibi bir takımla oynamak bizim için zor" "Beşiktaş gibi bir takımla oynamak bizim için zor" 19:49
Lucas Moura'nın yeni takımı resmen açıklandı! Lucas Moura'nın yeni takımı resmen açıklandı! 19:46
Ndombele bombası patlıyor! G.Saray'dan yeni teklif Ndombele bombası patlıyor! G.Saray'dan yeni teklif 19:31
G.Saray'dan F.Bahçe'ye orta saha çalımı! G.Saray'dan F.Bahçe'ye orta saha çalımı! 19:07
Beşiktaş Tirana maçı için Arnavutluk'a geldi Beşiktaş Tirana maçı için Arnavutluk'a geldi 18:55