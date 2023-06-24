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Adana Demirspor'da son karar Slaven Bilic!

Son dakika spor haberleri... Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, teknik direktörlük görevi için bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Slaven Bilic'le anlaşmaya vardı.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2023 Cumartesi 11:46
Adana Demirspor'da son karar Slaven Bilic!

İtalyan Vincenzo Montella ile yollarını ayıran ve hoca arayışlarını sürdüren Adana Demirspor sona yaklaştı. Tecrübeli bir teknik adamı takımın başına getirmek isteyen Mavi Şimşekler tanıdık bir isme yöneldi: Slaven Bilic

Sabah'ta yer alan habere göre 54 yaşındaki teknik adamla bir süredir görüşen Adana Demirspor, Bilic ile her konuda anlaştı. Son detayların da masaya yatırılmasının ardından resmi imzaların atılacağı öğrenildi. 2013 ile 2015 yılları arasında Beşiktaş'ı da çalıştıran Slaven Bilic, son olarak Watford'da görev yapmıştı.

Deneyimli teknik direktör, Eylül 2022'den beri boştaydı. İki sezon Beşiktaş'ta görev yapan Slaven Bilic, 65 lig maçında 37 galibiyet, 16 beraberlik, 12 mağlubiyet aldı. 1.95 puan ortalaması yakaladı.

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