Haberler Adana Demirspor Avrupa aşkına

Avrupa aşkına

Sahasında 6’da 6, üst üste 5. galibiyetine imza atan mavi-şimşekler, Avrupa hedefi için dev bir adım daha attı. Adana Demirspor, Fatih Karagümrük deplasmanında da serisini sürdürmek istiyor.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2023 Cumartesi 06:50
Avrupa aşkına

Spor Toto Süper Lig'de Alanyaspor engelini de 4-2'yle aşan Adana Demirspor, dev adımlarla Avrupa kupalarına hedefine yürüyor. Evinde 6'da 6, toplamda üst üste 5. galibiyetine imza atan mavi-şimşekler, deplasmanda kozlarını paylaşacağı ligin flaş ekiplerinden Karagümrük karşısında da bu galibiyeti perçinlemek istiyor. Futbolcularıyla gurur duyduğunu belirten teknik direktör Montella, taraftarlara da ayrı bir parantez açarak doğru noktalara doğru hep birlikte ilerlediklerini vurguladı.

HÜCUM HATTI GOL MAKİNESİ
Adana ekibi, ligde 66 golle en çok gol atan 3. takım olarak hücum hattıyla da dikkatleri üzerine çekti. Mavi-şimşekler'de Alanyaspor karşılaşmasını da boş geçmeyen Cherif Ndiaye, 7 gole ulaştı. Maça 2 gol, 1 asistle damga vuran Belhanda da 10 gol, 6 asistle takımın en skoreri oldu. Akdeniz derbisinde attığı golle bu sezon 7. golüne imza atan Yusuf Sarı'yla yine 5 asistli Stambouli, 7'şer golü bulunan Onyekuru ve Akintola ile 8 gol, 4 asistle oynayan Badou Ndiaye, İtalyan teknik adamın Çarşamba günü Karagümrük deplasmanında da en büyük kozları olacak.

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