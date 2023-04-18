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Hedef Avrupa

Konyaspor'a konuk olacak Adana Demirspor, hedefe kitlendi. 5-0'lık Kasımpaşa galibiyetiyle moral kazanan mavi-şimşekler, yarın Konya'da da bu 3 puanı perçinlemek istiyor. Montella, "Avrupa hedefine ulaşacağız" diye umut dağıttı.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2023 Salı 06:50
Hedef Avrupa

Avrupa kupalarını hedefleyen Adana Demirspor, son dönemde formu yükselen Konyaspor'a konuk olacak. Mavi-şimşekler, toplamda 6, evinde 3 maçtır namağlup güçlü rakibini de gözüne kestirdi. Kasımpaşa karşısında 5-0'lık müthiş galibiyetle moral kazanan Demirspor'da teknik direktör Montella, takımından aynı performansı Konya'da da bekliyor. İtalyan teknik adam, "Kasımpaşa karşısındaki futbolu Konya'da da sergileyip, Avrupa hedefimize emin adımlarla ilerleyeceğiz" diye takımını motive etmeye çalıştığı öğrenildi. Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda 3 maçtır galibiyete hasret kalan, 2 yenilgi, 1 beraberlik alan Adana Demirspor, Konya'da 3 yıldızına çok güveniyor. Anadolu Kartalı karşısında Montella'nın kozları; Belhanda, Akintola, Yusuf Sarı ve Badou Ndiaye olacak. Kasımpaşa karşısında iki gol bulan Akintola ile son golü atan Belhanda'nın yanı sıra 1 gol, 1 asistle oynayan Yusuf Sarı ve takımın en golcüsü Badou Ndiaye, Montella'nın Konya'da en büyük kozları olacak.


EVİNDE REKORA KOŞUYOR
Süper Lig'in flaş ekiplerinden Adana Demirspor, bu sezon sahasında aldığı sonuçlarla dikkat çekiyor. Son olarak Kasımpaşa'yı evinde 5-0 gibi farklı skorla deviren mavi-şimşekler, Adana'da oynadığı son 15 lig karşılaşmasını kaybetmedi ve kulüp rekorunu egale etti. Adana ekibi, 1976-77'de bu başarının altına imza atmıştı.


SEMİH'İN YERİNE MERT ÇETİN
Adana Demirspor'da Konyaspor maçı öncesinde tek eksik var. Kasımpaşa maçına sarı kart ceza sınırında çıkan ve gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen stoper Semih Güler, Konya'da forma giyemeyecek. Semih Güler'in yerine yarın Konyaspor deplasmanında Mert Çetin'in forma giymesi bekleniyor.

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