Sancak’a 75 gün

PFDK kararları açıklandı. PFDK, Başakşehir maçından sonra hakeme yönelik hakaret ve rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 75 gün hak mahrumiyeti ve toplam 96 bin TL para cezası verdi.
PFDK kararları açıklandı. PFDK, Başakşehir maçından sonra hakeme yönelik hakaret ve rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 75 gün hak mahrumiyeti ve toplam 96 bin TL para cezası verdi. Giresun maçında kulübede kırmızı gören Ümraniyeli Anıl Demir de 1 maç men edildi