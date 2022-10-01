Adana Demirspor'a Onyekuru müjdesi

Spor Toto Süper Lig'in tozunu atan ve milli araya zirvede giren Adana Demirspor, bugün liderlik maçında Galatasaray'la kozlarını paylaşacak. Mavişimşeklere sevindirici haber Nijeryalı yıldızı Onyekuru'dan geldi. Adana Demirspor'da Onyekuru, sarı-kırmızılılarla liderlik maçında kamp kadrosunda yer aldı. Milli takım kampında sakatlanan, tedavisi tamamlanan Nijeryalı forvetin ilk 11'de olması bekleniyor.



MONTELLA'NIN GÖZDESİ

Üç farklı dönemde kiralık olarak Galatasaray forması giyen 25 yaşındaki genç futbolcu, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de boy gösterdiği 7 maçta hünerlerini sergiledi ve 2 gol, 2 asist katkısı sağladı. Adana Demirspor'un İtalyan Teknik Direktörü Montella da, sarı-kırmızılılar karşısında en önemli kozu olacak Onyekuru için, "Onyekuru'yu tekrardan kazanacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.