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Lider kalacağız

Montella, Galatasaray maçı öncesi iddialı konuştu. Montella, “Liderliği oynadığımız her maçta kanıtladık. Bunun devamının gelmesi gerekiyor. Şu ana kadar yaptığımız her şeyi tekrar edip, istediğimiz noktada bitirmek istiyoruz.”

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2022 Perşembe 06:50
Lider kalacağız

Spor Toto Süper Lig'de averajla lider Adana Demirspor, zirve yarışı yaptığı 2. sıradaki Galatasaray'ı ağırlayacağı dev maça her hattıyla hazırlanıyor. Lider kalmak için çalışmaları sürdürdüklerini belirten teknik direktör Montella, "Liderliği oynadığımız her maçta kanıtladık. Bunun devamının gelmesi gerekiyor. Şu ana kadar gösterdiğimiz takım ruhunu, istek ve arzuyu her maçta yansıtmamız gerekiyor. Şu ana kadar yaptığımız her şeyi tekrar edip, istediğimiz noktada bitirmek istiyoruz" dedi.


BİLETLERİN HEPSİ TÜKENDİ
Tüm biletlerin satıldığına dikkati çeken İtalyan hoca, "Başkanımız, taraftar ve kulübümüz için çok mutluyuz. Bu yola beraber başladığımızda, taraftarımız bizden hiçbir zaman desteğini esirgemedi. Galatasaray maçı öncesi de bütün biletleri hemen bitirmemiz bunun bir göstergesi. Böyle devam etmek için elimizden geleni yapacağız. Bu takımın başında olduğum için gurur duyuyorum. Teknik direktörler gelir, gider ve insanın karakteri kalır" diye konuştu.


HENRY ONYEKURU MÜJDESİ
Montella, takımın yıldızı, Nijeryalı sol açık Henry Onyekuru'nun sakatlığını atlatarak çalışmalara başladığını ve eski takımı Galatasaray'a karşı hazır olacağını müjdeledi. İtalyan çalıştırıcı, "Onyekuru'yu tekrardan kazanacağımızı düşünüyorum" dedi.


DEV EKRAN KURULACAK

Tüm biletlerin satıldığı Adana Demirspor-Galatasaray liderlik maçı için Yüreğir Millet Bahçesi'nde dev ekran kurulacak. Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, maçı dev ekrandan izlemek isteyenleri Yüreğir Millet Bahçesi'ne beklediklerini kaydetti.


OFANSİF BİR TAKIMIZ
Montella, forvetsiz bir sistemle oynadıkları yorumlarına katılmadığını belirtti. İtalyan hoca, "Statik özelliklerde forvetsiziz gibi gözüküyor ama Onyekuru kanattan ziyade bir santrfor. Bu halde de ne kadar ofansif olabileceğimizi herkese gösterdik" değerlendirmesini yaptı.

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