Adana Demirspor-Galatasaray maçı dev ekrandan izlenecek

Adana Demirspor-Galatasaray maçı için dev ekran kurulacak.

Yüreğir Belediyesinden yapılan açıklamada, Adana Demirspor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmanın dev ekrandan izlenebileceği belirtildi.

Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, maçı dev ekrandan izlemek isteyenleri Yüreğir Millet Bahçesi'ne beklediklerini kaydetti.

Adana Demirspor-Galatasaray maçı, 1 Ekim Cumartesi günü Yeni Adana Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.