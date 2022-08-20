Los Galacticos Adana'da!

Geçen sezon 26 yıl sonra dönüş yaptığı Süper Lig'de dikkat çeken bir performans gösteren Adana Demirspor, bu yıl ise yıldız takviyelerle adeta zirveye göz kırpıyor. Mario Balotelli ve Younes Belhanda gibi isimlerin yanına süper takviyeler yapan Mavi Şimşekler, şampiyonluk yolunda iddialı olacağını gösteriyor. Henry Onyekuru, Badou Ndiaye, Yaroslav Rakitskyi gibi yıldızları alan Başkan Murat Sancak yönetimindeki Adana Demirspor'un son bombası ise Artem Dzyuba oldu. Son olarak Zenit forması giyen 33 yaşındaki dünyaca ünlü Rus golcünün, Mavi Şimşekler'e imza atmasıyla takımın piyasa değeri 50 milyon euro'yu buldu. Konyaspor'u sollayan Adana Demirspor, Transfermarkt verilerine göre en değerli 5. kadroya sahip oldu. F.Bahçe'nin 183 milyon euro'yla zirvede yer aldığı listenin ikinci sırasında 143 milyon euro'yla G.Saray var. Trabzon 126.5, Beşiktaş ise 90 milyon euro'yla Demir'in önünde yer alıyor.

MONTELLA'DAN MUTLUSU YOK

Teknik Direktör Montella, transferlerden memnun. İtalyan hoca, "Ne kadar futbolcum olursa o kadar mutlu olurum. Umarım elim daha da güçlenir" diye konuştu.