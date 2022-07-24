Rakitskyi Demir'de

Süper Lig'de sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Adana Demirspor, savunmasını güçlendirdi. Mavi Şimşekler, 32 yaşındaki Ukraynalı stoper Yaroslav Rakitskyi'yi transfer ettiğini duyurdu. Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz daha önce FC Shakhtar Donetsk ve FK Zenit St. Petersburg formalarını giymiş tecrübeli stoper Yaroslav Rakitskyi ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştır" denildi. Öte yandan 1.80 boyundaki Ukraynalı stoper yeni bir meydan okuma için geldiğini belirterek "Güçlü bir kadromuz var. Büyük isimlerin olduğu bir kulübe geldim. Taraftarlarının ateşli olduğunu da duydum. Umarım onların yüzünü güldürecek performans sergileleyebilirim" ifadelerini kullandı. Kariyerinde 436 resmi maça çıkan oyuncu 11 kırmızı kart gördü.