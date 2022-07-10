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Son dakika transfer haberleri: Adana Demirspor Goran Karacic'i kadrosuna kattı

Son dakika transfer haberleri... Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, bir dönem Adanaspor forması da giyen kaleci Goran Karacic'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2022 Pazar 14:41
Son dakika transfer haberleri: Adana Demirspor Goran Karacic'i kadrosuna kattı

Adana Demirspor, kaleci Goran Karacic'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Yeni sezon kadro planlamasın sürdüren Adana Demirspor, kalesini Karacic ile güçlendirdi. Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Daha önce Zrinjski Mostar, Sandhausen ve ülkemizde Adanaspor'da forma giymiş tecrübeli kaleci Goran Karacic ile 3+1 yıllık anlaşmış bulunuyoruz" denildi.

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