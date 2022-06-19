Adana Demirspor'da Taarabt yolda!

Transfer çalışmalarını dört koldan sürdüren Adana Demirspor, Benfica'nın orta sahası Adel Taarabt için resmi girişimlere başlamıştı. Portekiz basınında yer alan haberlere göre, Faslı oyuncu için girişimler sıklaştı. A Bola, 33 yaşındaki yıldızın ayrılığa çok yakın olduğunu yazdı. Taarabt'ın maaş yükünden kurtulmak isteyen Benfica'nın, teklife sıcak baktığı bildirildi. Tecrübeli oyuncunun Portekiz ekibinde kalan alacakları konusunda pazarlıkların devam ettiği detayı da haberdeki yerini aldı. Adana Demirsporlu kurmayların şartları zorladığı Taarabt'ın sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitiyor. Geride bırakdığımız sezon 42 karşılaşmada 1 gol ve 5 asistlik performans ortaya koyan 33 yaşındaki oyuncu; Tottenham, Fulham, QPR, Milan ve Genoa gibi takımlarda oynadı.



TEKNİĞİ DİKKAT ÇEKİCİ

Orta sahanın yanı sıra on numara ve kanatlarda da oynayan Taarabt, kıvrak bilekleriyle dikkat çekiyor. Çalım atma konusunda yüksek bir beceriye sahip. Öte yandan Fas Milli Takımı'nda da 32 karşılaşmada görev yapan tecrübeli oyuncu, 4 kez gol sevinci yaşamayı başardı.