Haberler Adana Demirspor Adana Demirspor'da Taarabt yolda!

Adana Demirspor'da Taarabt yolda!

Lacivert-beyazlılar, Benfica’nın orta sahası için pazarlıkları sıklaştırdı. A Bola, 33 yaşındaki Taarabt’ın Adana Demir’e yakın olduğunu yazdı.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2022 Pazar 06:50
Adana Demirspor'da Taarabt yolda!

Transfer çalışmalarını dört koldan sürdüren Adana Demirspor, Benfica'nın orta sahası Adel Taarabt için resmi girişimlere başlamıştı. Portekiz basınında yer alan haberlere göre, Faslı oyuncu için girişimler sıklaştı. A Bola, 33 yaşındaki yıldızın ayrılığa çok yakın olduğunu yazdı. Taarabt'ın maaş yükünden kurtulmak isteyen Benfica'nın, teklife sıcak baktığı bildirildi. Tecrübeli oyuncunun Portekiz ekibinde kalan alacakları konusunda pazarlıkların devam ettiği detayı da haberdeki yerini aldı. Adana Demirsporlu kurmayların şartları zorladığı Taarabt'ın sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitiyor. Geride bırakdığımız sezon 42 karşılaşmada 1 gol ve 5 asistlik performans ortaya koyan 33 yaşındaki oyuncu; Tottenham, Fulham, QPR, Milan ve Genoa gibi takımlarda oynadı.

TEKNİĞİ DİKKAT ÇEKİCİ
Orta sahanın yanı sıra on numara ve kanatlarda da oynayan Taarabt, kıvrak bilekleriyle dikkat çekiyor. Çalım atma konusunda yüksek bir beceriye sahip. Öte yandan Fas Milli Takımı'nda da 32 karşılaşmada görev yapan tecrübeli oyuncu, 4 kez gol sevinci yaşamayı başardı.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri… Galatasaray’da şok eden Kerem Aktürkoğlu gerçeği ortaya çıktı! Yönetimin tüm planları suya düştü...
Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ, Kurt Efe için 25 bin TL'ye dadı tuttu
Taraftar ayağa kalkacak! Dursun Özbek'ten seçim hediyesi
Avrupa'yı sallayan transfer hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Şimşek Metehan’ın talibi çok
Juan Mata beklemede
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
💥İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları!
Sınav için Fetih suresi neden okunur, Fetih suresinin fazileti ve anlamı nedir?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Cimbom'da Okan Buruk dönemi Cimbom'da Okan Buruk dönemi 06:45
Başkan Erdoğan'dan milli sporculara tebrik! Başkan Erdoğan'dan milli sporculara tebrik! 01:40
Başkan Erdoğan'dan milli sporculara tebrik! Başkan Erdoğan'dan milli sporculara tebrik! 01:40
Fenerbahçe'ye yeni Robben! Listede 2 isim daha var Fenerbahçe'ye yeni Robben! Listede 2 isim daha var 01:33
Filenin Sultanları set vermedi Filenin Sultanları set vermedi 01:32
Filenin Sultanları set vermedi Filenin Sultanları set vermedi 01:31
Daha Eski
Yabancıda 8+6’ya devam Yabancıda 8+6’ya devam 01:27
Abdülkerim teklifi Abdülkerim teklifi 01:26
Okan Buruk Galatasaray'da! İşte sözleşme süresi Okan Buruk Galatasaray'da! İşte sözleşme süresi 01:20
Taraftar ayağa kalkacak! Dursun Özbek'ten seçim hediyesi Taraftar ayağa kalkacak! Dursun Özbek'ten seçim hediyesi 01:11
TFF'den flaş yabancı kuralı açıklaması! TFF'den flaş yabancı kuralı açıklaması! 01:11
Beşiktaş'tan flaş Weghorst kararı! Beşiktaş'tan flaş Weghorst kararı! 01:11