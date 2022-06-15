Şimşek, Taarabt’ın peşinde

Süper Lig'in flaş ekiplerinden Adana Demirspor, transfer çalışmalarını dört koldan sürdürüyor. Şu ana kadar Yeni Malatya'dan kaleci Ertaç, Bolu'dan sol bek Abdurrahim, Rize'den sağ kanat Yusuf Sarı ve Sociedad'dan Portekizli sol bek Rodrigues'i kadrosuna katan Mavi-Şimşekler'in, Benfica'nın orta sahası Taarabt'ın transferi için resmi girişimlere başladığı öğrenildi. Demirsporlu kurmayların, transfer için tüm şartlarını zorladığı bildirildi. Portekiz devi Benfica'yla sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 33 yaşındaki Faslı orta saha, geçtiğimiz sezon 42 karşılaşmada 1 gol, 5 asist yaptı. Tottenham, Fulham, QPR, Milan ve Genoa gibi takımlarda da oynayan Taarabt, 29 kez milli formayı giydi, 4 gol attı.