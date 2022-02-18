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Adana Demirspor'un yıldızı Balotelli imajını değiştirdi!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da forma giyen Mario Balotelli imaj değişikliğine gitti. İyalyan futbolcu saçlarını kazıttı.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2022 Cuma 16:55 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2022 Cuma 17:04
Adana Demirspor'un yıldızı Balotelli imajını değiştirdi!

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Adana Demirspor Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

Zorlu mücadele öncesi Mavi Şimşekler hazırlıklarını sürdürdü.

BALOTELLI SAÇLARINI KAZITTI

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un İtalyan golcüsü Mario Balotelli saçlarını kazıttı.

Adana Demirspor'un yıldız golcüsü Mario Balotelli, saçlarını kazıtarak idmana çıktı. Kulüpten paylaşılan fotoğrafı gören taraftarlar, Balotelli'nin yeni tarzını beğendi.

Deneyimli futbolcu, mavi-lacivertli formayla bu sezon 10 kez rakip fileleri havalandırdı.

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