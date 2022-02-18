Adana Demirspor'un yıldızı Balotelli imajını değiştirdi!

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Adana Demirspor Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.
Zorlu mücadele öncesi Mavi Şimşekler hazırlıklarını sürdürdü.
BALOTELLI SAÇLARINI KAZITTI
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un İtalyan golcüsü Mario Balotelli saçlarını kazıttı.
Adana Demirspor'un yıldız golcüsü Mario Balotelli, saçlarını kazıtarak idmana çıktı. Kulüpten paylaşılan fotoğrafı gören taraftarlar, Balotelli'nin yeni tarzını beğendi.
Deneyimli futbolcu, mavi-lacivertli formayla bu sezon 10 kez rakip fileleri havalandırdı.
Mario Balotelli📸😀#AdanaDemirspor #mariobalotelli pic.twitter.com/It3nORd2f1— Adana Demirspor (@AdsKulubu) February 18, 2022