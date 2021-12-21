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Adana Demirspor Galatasaray maçına Yunus Akgün damgası! Kariyerinde ilk kez...

Son dakika spor haberi: Adana Demirspor'un Galatasaray'dan kiraladığı Yunus Akgün, performansıyla sarı-kırmızılı takımı şoka uğrattı. Akdeniz ekibinin 2-0 kazandığı mücadelede göz dolduran 21 yaşındaki futbolcu takımına galibiyeti getiren golleri attı. Yunus Akgün, Süper Lig kariyerinde ilk kez bir maçta 2 gol attı.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2021 Salı 22:04
Adana Demirspor Galatasaray maçına Yunus Akgün damgası! Kariyerinde ilk kez...

Adana Demirspor'un Galatasaray'dan kiraladığı Yunus Akgün, sarı-kırmızılılar ile oynadıkları maça damga vurdu. Karşılaşmanın ilk yarısında oldukça iyi bir performans gösteren Yunus Akgün, ikinci yarıya ise golleriyle damga vurdu.

Maçın 53 ve 58. dakikalarında attığı gollerle İsmail Çipe'yi çaresiz bırakan Yunus Akgün, Galatasaray'a ise büyük bir şok yaşattı. 21 yaşındaki futbolcu, ikinci golüyle büyük takdir topladı.

Süper Lig kariyerinde ilk kez ceza sahası dışından gol atan Yunus Akgün, bu sezon Adana Demirspor formasıyla bir maçta iki gol atan ilk oyuncu oldu. Ayrıca Yunus Akgün, Süper Lig kariyerinde ilk kez bir maçta 2 gol attı.

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