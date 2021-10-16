Adana Demirspor - Yeni Malatyaspor maçı CANLI

Süper Lig'in 9. haftasında Adana Demirspor, Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Çıkışa geçen Adana Demirspor, rakibini devirerek yükselişini sürdürmek istiyor. Düşme hattındaki Yeni Malatyaspor ise zorlu deplasmandan galip ayrılarak rahat bir nefes almak istiyor.

ADANA DEMİRSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor - Yeni Malatyaspor maçı saat 19:00 başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

ADANA DEMİRSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI 11'LERİ

Adana Demirspor: Ferhat, Rassoul, Simon Deli, Samet, Svensson, Stambouli, Belhanda, Vargas, Bjarnason, Yunus Akgün, Balotelli

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Haddadi, Semih, Sadık, Wallace, Ndong, Rayane Aabid, Mounir, Karim Hafez, Adem Büyük, Tetteh