Haberler Adana Demirspor İlk 3’e girmek istiyoruz

İlk 3’e girmek istiyoruz

Adana Demir'in defans oyuncusu Joher Rassoul, sezona güçlü bir şekilde başlayacaklarına inandığını belirtti. 25 yaşındaki stoper, "Süper Lig'i en azından 3'üncü olarak bitirmek istiyoruz. Bu yıl yüzde 50 de olsa taraftar desteğimiz olacak. Onlardan alacağımız destekle güzel işler başaracağız" diye konuştu.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2021 Perşembe 06:50
İlk 3’e girmek istiyoruz
Adana Demir'in defans oyuncusu Joher Rassoul, sezona güçlü bir şekilde başlayacaklarına inandığını belirtti. 25 yaşındaki stoper, "Süper Lig'i en azından 3'üncü olarak bitirmek istiyoruz. Bu yıl yüzde 50 de olsa taraftar desteğimiz olacak. Onlardan alacağımız destekle güzel işler başaracağız" diye konuştu.
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