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İskoçya U21 - Türkiye U21 0-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET) GOLLERİ İZLEYİN

2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda heyecan devam ediyor. I Grubu 6. maçında Ümit Milli Futbol Takımı'mız deplasmanda İskoçya'yı 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Ümit Milliler'e galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Furkan Bayır ve 71'de Kartal Kayra Yılmaz kaydetti. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

A2 Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2022 Cuma 23:57
İskoçya U21 - Türkiye U21 0-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET) GOLLERİ İZLEYİN

2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Ümit Milli Futbol Takımı'mız, deplasmanda İskoçya ile kozlarını paylaştı. Mücadele 2-0 üstünlüğümüzle sona erdi.

Ümit Milliler'e galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Furkan Bayır ve 71'de Kartal Kayra Yılmaz getirdi.

Bu sonucun ardından İskoçya U21 4 puanda kaldı. Türkiye U21 ise 7 puana yükseldi.

Türkiye U21 Milli Takımı'mız, kalan 2 maçında Kazakistan U21 ve Danimarka U21 ile karşı karşıya gelecek.

GRUBUMUZDA OLUŞAN PUAN DURUMU ŞU ŞEKİLDE
Belçika - 6 maç - 18 puan
Danimarka - 4 maç - 9 puan
TÜRKİYE - 6 maç - 7 puan
İskoçya - 5 maç - 4 puan
Kazakistan - 5 maç - 0 puan

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

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