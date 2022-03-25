İskoçya U21 - Türkiye U21 0-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET) GOLLERİ İZLEYİN

2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Ümit Milli Futbol Takımı'mız, deplasmanda İskoçya ile kozlarını paylaştı. Mücadele 2-0 üstünlüğümüzle sona erdi.
Ümit Milliler'e galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Furkan Bayır ve 71'de Kartal Kayra Yılmaz getirdi.
Bu sonucun ardından İskoçya U21 4 puanda kaldı. Türkiye U21 ise 7 puana yükseldi.
Türkiye U21 Milli Takımı'mız, kalan 2 maçında Kazakistan U21 ve Danimarka U21 ile karşı karşıya gelecek.
GRUBUMUZDA OLUŞAN PUAN DURUMU ŞU ŞEKİLDE
Belçika - 6 maç - 18 puan
Danimarka - 4 maç - 9 puan
TÜRKİYE - 6 maç - 7 puan
İskoçya - 5 maç - 4 puan
Kazakistan - 5 maç - 0 puan
İŞTE MAÇIN GOLLERİ