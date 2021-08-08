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Tokyo'ya damga vurduk

Türkiye, 13 madalya ile tarihinin en çok madalya topladığı organizasyonunu yaşadı Ülkemizin ayrıca olimpiyat tarihindeki toplam madalya sayısını da 104’e yükseldi...

Tokyo 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2021 Pazar 06:50
Tokyo'ya damga vurduk
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda topladığı 13 madalyayla tarihinin en çok madalya kazandığı olimpiyatı yaşıyor. Ay-yıldızlılar; 2 altın, 2 gümüş ve 9 bronz olmak üzere toplam 13 madalyayı boynuna taktı. Türkiye, Tokyo 2020'deki bu başarısıyla sayı bakımından Londra 1948'i (6 altın, 4 gümüş, 2 bronz) geçerek tarihinin en çok madalya topladığı organizasyonu yaşadı.

Öte yandan Türkiye'nin toplam olimpik madalya sayısı 104'e çıktı. Dünyanın en büyük spor organizasyonunda ilk kez Londra 1908'de temsil edilen Türkiye, Tokyo 2020'ye kadar 6 farklı branşta 39 altın, 25 gümüş ve 27 bronz olmak üzere 91 madalya almıştı. Tokyo'da toplam madalya sayısı 104'e yükseldi. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya kazanan milli sporcular şöyle: ALTIN: Mete Gazoz (Okçuluk), Busenaz Sürmeneli (Boks) GÜMÜŞ: Eray Şamdan (Karate), Buse Naz Çakıroğlu (Boks), BRONZ: Hakan Reçber, Hatice Kübra İlgün (Tekvando), Ferhat Arıcan (Cimnastik), Rıza Kayaalp, Yasemin Adar, Taha Akgül (Güreş), Ali Sofuoğlu, Merve Çoban, Uğur Aktaş (Karate).
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