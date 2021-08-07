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Son dakika spor haberleri: Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda 1 gümüş madalya daha! Buse Naz Çakıroğlu...

Son dakika spor haberi... Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda heyecan devam ediyor. Milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu, 51 kiloda Bulgar rakibi Stoyka Krasteva'yı yenerek gümüş madalya kazanan ikinci sporcumuz oldu.

Tokyo 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2021 Cumartesi 08:34 Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2021 Cumartesi 08:52
Son dakika spor haberleri: Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda 1 gümüş madalya daha! Buse Naz Çakıroğlu...

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, gümüş madalya kazandı. Kokugikan Arena'da Buse Naz, tarihi finalde Bulgaristan'dan Stoyka Zhelyazkova Krasteva'yla karşılaştı.

Buse Naz Çakıroğlu, ilk rauntta rakibinin kendisini köşelere sıkıştırmasına engel olamadı ve Bulgar boksör 5 hakemden de 10 puan aldı. İkinci rauntta da istediği oyunu ringe yansıtamayan Buse Naz, sadece bir hakemden tam puan alabildi. Son rauntta da Bulgar sporcu üstünlüğünü korudu ve Buse Naz Çakıroğlu, olimpiyatı gümüş madalya kazanarak tamamladı.

Avrupa şampiyonluğu, dünya ikinciliği bulunan Buse Naz, olimpiyat gümüş madalyasını da başarılarına ekledi. Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.

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