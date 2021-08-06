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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları: İsveç'i mağlup eden Kanada altın madalyayı kazandı

Son dakika spor haberi: 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları kadın futbolunda Kanada, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten maçta İsveç'e penaltılar sonunda 3-2 üstünlük sağlayarak altın madalya aldı.

Tokyo 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2021 Cuma 18:36
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları: İsveç'i mağlup eden Kanada altın madalyayı kazandı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 14. gününde kadın futbolunda altın madalyayı Kanada kazandı.

Japonya Uluslararası Stadı'nda oynanan final karşılaşmasında İsveç ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Kanada ikinci yarıda bulduğu golle 1-1 eşitliği sağlarken maçın normal süresi bu skorla bitti. Uzatma bölümünde iki takım eşitliği bozamayınca penaltılara geçildi.

Penaltılarda rakibine 3-2 üstünlük kuran Kanada, kadın futbolunda tarihinde ilk kez altın madalya elde etti.

Rio 2016'da da final oynayan İsveç ise yine gümüş madalya aldı.

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