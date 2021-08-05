Haberler Tokyo 2020 Son dakika spor haberi: Milli karateci Eray Şamdan madalyayı garantiledi

Son dakika spor haberi: Milli karateci Eray Şamdan madalyayı garantiledi

Son dakika spor haberleri... 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli karateci Eray Şamdan, kumitede karşılaştığı Japon rakibini yenerek madalyayı garantiledi. Eray, yarı finalde Ürdünlü rakibi Abdel Rahman Almasatfa ile saat 14.00'te karşılaşacak.

Tokyo 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2021 Perşembe 09:09 Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2021 Perşembe 09:35
Son dakika spor haberi: Milli karateci Eray Şamdan madalyayı garantiledi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda bir madalya daha garantiledik. Bugün itibarıyla başlayan karate müsabakalarında tatamiye çıkan Eray Şamdan, Japon rakibini yenerek madalya almayı garantiledi.

Karate erkekler kumite 67 kg'da Eray Şamdan, A grubu dördüncü karşılaşmasında Japonya'dan Naoto Sago'yu 2-1 yenerek 6 puanla grubunu 2. sırada bitirdi. Sporcumuz, bu sonuçla yarı finale yükselerek madalyayı garantiledi.

Eray Şamdan, yarı finalde Ürdün'den Abdel Rahman Almasatfa ile saat 14.00'te karşılaşacak.

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