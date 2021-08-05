Son dakika spor haberi: Milli karateci Eray Şamdan madalyayı garantiledi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda bir madalya daha garantiledik. Bugün itibarıyla başlayan karate müsabakalarında tatamiye çıkan Eray Şamdan, Japon rakibini yenerek madalya almayı garantiledi.
Karate erkekler kumite 67 kg'da Eray Şamdan, A grubu dördüncü karşılaşmasında Japonya'dan Naoto Sago'yu 2-1 yenerek 6 puanla grubunu 2. sırada bitirdi. Sporcumuz, bu sonuçla yarı finale yükselerek madalyayı garantiledi.
Eray Şamdan, yarı finalde Ürdün'den Abdel Rahman Almasatfa ile saat 14.00'te karşılaşacak.