Haberler Tokyo 2020 Busenaz Sürmeneli: Bir ölür bin diriliriz

Busenaz Sürmeneli: Bir ölür bin diriliriz

Kadın boksörümüz Busenaz Sürmeneli, finale çıktıktan sonra önemli mesajlar verdi: O yangınları çıkaranlar iyi bilsin biz bir ölür bin diriliriz.

Tokyo 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2021 Perşembe 06:50
Busenaz Sürmeneli: Bir ölür bin diriliriz

Tokyo 2020'de Kadınlar 69 kiloda finale yükselen Busenaz Sürmeneli çok mutlu. Başarılı sporcu güçlü mesajlar verdi. Busenaz "Bekle bizi Türkiyem. O madalya ülkemize gelecek. O yangınları çıkaranlar da Türk'ü fazla hafife alıyorlar. Biz bir ölür bin diriliriz. Bayrağımız için savaşıyoruz" dedi. Busenaz 13 yıllık emeğin sonunda Olimpiyat finallerine geldiğini söyledi. Yıldız isim "Hedefim altın madalyayı ülkeme getirmek. Cumartesi günü hayallerimin finaline çıkacağım. Asla pes etmem. Busenaz Sürmeneli'nin 7 Ağustos'taki final öncesi Türk halkından bir de isteği var: Bize dua eden eller hiç aşağı inmesin."

SON DAKİKA