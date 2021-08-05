Busenaz Sürmeneli: Bir ölür bin diriliriz

Tokyo 2020'de Kadınlar 69 kiloda finale yükselen Busenaz Sürmeneli çok mutlu. Başarılı sporcu güçlü mesajlar verdi. Busenaz "Bekle bizi Türkiyem. O madalya ülkemize gelecek. O yangınları çıkaranlar da Türk'ü fazla hafife alıyorlar. Biz bir ölür bin diriliriz. Bayrağımız için savaşıyoruz" dedi. Busenaz 13 yıllık emeğin sonunda Olimpiyat finallerine geldiğini söyledi. Yıldız isim "Hedefim altın madalyayı ülkeme getirmek. Cumartesi günü hayallerimin finaline çıkacağım. Asla pes etmem. Busenaz Sürmeneli'nin 7 Ağustos'taki final öncesi Türk halkından bir de isteği var: Bize dua eden eller hiç aşağı inmesin."