Madalya aşkına

İkili genel klasmanda 9. oldu ve finale kaldı. Çınar kardeşlerin madalya mücadelesi 08.33'te başlayacak. Finn sınıfında yarışan Alican Kaynar 8. olurken, 470 sınıfında Beste Kaynakçı- Okyanus Arıkan ikilisi 17. bitirdi.

ESRA YILDIZ BAŞARAMADI

Boks branşı kadınlar 60 kiloda Esra Yıldız, çeyrek finalde elendi. Finlandiya'dan Johanna Marjut Mira Potkonen'le karşılaşan Esra, 3-0 mağlup olarak olimpiyatlara veda etti.

BREZİLYA-İSPANYA FİNALİ

Futbol branşında final belli oldu. Yarı finalde Brezilya- Meksika maçında 0-0'la penaltılara gidildi. Brezilya, 4-1'le finale çıktı. Diğer yarı final maçında İspanya-Japonya'yı uzatmalarda 1-0 yendi. Final cumartesi 14.30'da.

SON 4 BELLİ OLDU!

Basketbolda çeyrek finaller oynandı. Slovenya, Almanya'yı 94-70; ABD, İspanya'yı 95-81 yendi. Fransa, İtalya'yı 84-75, Avustralya ise Arjantin'i 97-59'la devirdi. ABD-Avustralya, Fransa- Slovenya eşleşti.

ERSU 10. OLDU

Olimpiyatlarda sırıkla atlamada Türkiye'yi finalde temsil eden ilk sporcu olan Ersu Şaşma, 10. oldu. İlk denemesinde 5.55'i geçen Ersu, ikinci denemesinde 5.70'i geçemedi. Madalya mücadelesinde 5.80'i üç hakkında da aşamayan Ersu, 14 sporcunun yarıştığı sırıkla atlamada finalini 10. sırada taSON mamladı.