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Milli atlet Necati Er üç adım atlamada finale yükseldi! | Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları

Tokyo 2020'de yarışan milli atletimiz Necati Er 3 adım atlamada, serisinin en iyi 2. mesafesini atladı. Elemeler için belirlenen 17.05 metreyi geçerek doğrudan finale yükseldi.

Tokyo 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2021 Salı 06:50
Milli atlet Necati Er üç adım atlamada finale yükseldi! | Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 11. gününde milli atlet Necati Er, üç adım atlamada finale çıktı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da devam eden 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atletizmde milli sporcu Necati Er, elemelerde B Grubu'nda yarıştı.

Necati, üçüncü atlayışında 17.13 metreye ulaşarak bu sezonki en iyi derecesini yaptı. Serisinin en iyi 2. mesafesini atlayan milli atlet, elemeler için belirlenen 17.05 metreyi geçerek doğrudan finale yükseldi.

Final yarışları, 5 Ağustos Perşembe günü TSİ 05.00'te Tokyo Olimpiyat Stadı'nda yapılacak.

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