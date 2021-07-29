Haberler Tokyo 2020 Son dakika: Filenin Sultanları geri dönemedi! | Türkiye ABD voleybol maçı sonucu: 2-3

Son dakika: Filenin Sultanları geri dönemedi! | Türkiye ABD voleybol maçı sonucu: 2-3

Son dakika spor haberi: 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılan A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, B Grubu 3. maçında ABD ile karşı karşıya geldi. Mücadelede 2-0 geri düşen Filenin Sultanları durumu 2-2'ye getirdi ve maçı tie-break setine taşıdı. 5. seti 12-15 kaybeden milliler, müsabakadan 3-2 mağlup ayrıldı.

Tokyo 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2021 Perşembe 18:04 Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2021 Perşembe 18:30
Son dakika: Filenin Sultanları geri dönemedi! | Türkiye ABD voleybol maçı sonucu: 2-3

A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu 3. maçında ABD ile karşı karşıya geldi. Ariake Arena'da oynanan mücadelede 2-0 geriye düşen milliler, durumu 2-2'ye getirmesine rağmen tie-break setini kaybederek mücadeleden 3-2 mağlup ayrıldı.

Millilerimiz, grubun 4. maçını 31 Temmuz'da Arjantin ile oynayacak.

1.SET
Türkiye 19-25 ABD

2. SET
Türkiye 20-25 ABD

3. SET
Türkiye 25-17 ABD

4. SET
Türkiye 25-20 ABD

TIE-BREAK SETİ
Türkiye 12-15 ABD

A Milli Kadın Voleybol Takımı, ilk maçında son olimpiyat şampiyonu Çin'i 3-0'lık setlerle mağlup ederek müthiş bir başlangıca imza atmıştı. Filenin Sultanları çıktığı 2. maçta ise İtalya ile karşı karşıya gelirken, rakibine 3-1'lik setlerle mağlup oldu.

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