Son dakika: Filenin Sultanları geri dönemedi! | Türkiye ABD voleybol maçı sonucu: 2-3

A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu 3. maçında ABD ile karşı karşıya geldi. Ariake Arena'da oynanan mücadelede 2-0 geriye düşen milliler, durumu 2-2'ye getirmesine rağmen tie-break setini kaybederek mücadeleden 3-2 mağlup ayrıldı.

Millilerimiz, grubun 4. maçını 31 Temmuz'da Arjantin ile oynayacak.

1.SET

Türkiye 19-25 ABD

2. SET

Türkiye 20-25 ABD

3. SET

Türkiye 25-17 ABD

4. SET

Türkiye 25-20 ABD

TIE-BREAK SETİ

Türkiye 12-15 ABD

A Milli Kadın Voleybol Takımı, ilk maçında son olimpiyat şampiyonu Çin'i 3-0'lık setlerle mağlup ederek müthiş bir başlangıca imza atmıştı. Filenin Sultanları çıktığı 2. maçta ise İtalya ile karşı karşıya gelirken, rakibine 3-1'lik setlerle mağlup oldu.