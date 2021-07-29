Türkiye B Grubu'nda kaçıncı sırada? 2020 Tokyo Olimpiyatları

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, B Grubu'ndaki üçüncü maçında Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya geldi.
Mücadeleden 3-2 mağlup ayrılan ay-yıldızlı ekip, grupta 3 puanla 4. sırada yer alıyor.
Grup lideri oynadığı 3 maçın 3'ünü de kazanan İtalya olurken, averajla ABD Milli Takımı da 8 puanla ikinci sırada yer alıyor.
B Grubu'nda 3. sırada Rusya Olimpiyat Komitesi, 4. sırada ise Türkiye var. Grubun 5. sırasında 1 puanı bulunan Çin, son sırada ise puansız Arjantin yer alıyor.
Grupta ilk 4 sırada yer alan takımlar, çeyrek finale yükselecek.
İŞTE PUAN DURUMU:
İtalya 9
ABD 8
Rusya Olimpiyat Komitesi 5
Türkiye 4
Çin 1
Arjantin 0