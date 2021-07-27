Türkiye - İtalya voleybol maçı CANLI

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda İtalyta ile karşı karşıya geliyor... Filenin Sultanları bu maçı da kazanarak 2'de 2 yapmak istiyor.
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1. SET SONUCU | TÜRKİYE 22-25 İTALYA
2. SET SONUCU | TÜRKİYE 25-23 İTALYA
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TÜRKİYE - İTALYA VOLEYBOL SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Millilerimiz, olimpiyat oyunlarındaki ikinci maçı, Türkiye saaati ile 10.25'te başladı.
TÜRKİYE İTALYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Müsabaka, TRT Spor ve TRT Spor Yıldız kanallarından canlı olarak yayınlanıyor.
KALAN MAÇLAR
27 Temmuz - 10:25 | Türkiye - İtalya
29 Temmuz - 10:25 | Türkiye - ABD
31 Temmuz - 08:20 | Türkiye - Arjantin
2 Ağustos - 08:20 | Türkiye - Rusya