Haberler Tokyo 2020 Türkiye - İtalya voleybol maçı CANLI

Türkiye - İtalya voleybol maçı CANLI

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda B grubu ilk maçında Çin'i 3-0 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, ikinci maçında İtalya ile kozlarını paylaşıyor... Filenin Sultanları, bu maçı da kazanarak bir tarih daha yazmak istiyor. Türkiye - İtalya maçının canlı anlatımı haberimizde...

Tokyo 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2021 Salı 10:23 Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2021 Salı 11:24
Türkiye - İtalya voleybol maçı CANLI

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda İtalyta ile karşı karşıya geliyor... Filenin Sultanları bu maçı da kazanarak 2'de 2 yapmak istiyor.

CANLI SKOR

1. SET SONUCU | TÜRKİYE 22-25 İTALYA

2. SET SONUCU | TÜRKİYE 25-23 İTALYA

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TÜRKİYE - İTALYA VOLEYBOL SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Millilerimiz, olimpiyat oyunlarındaki ikinci maçı, Türkiye saaati ile 10.25'te başladı.

TÜRKİYE İTALYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Müsabaka, TRT Spor ve TRT Spor Yıldız kanallarından canlı olarak yayınlanıyor.

KALAN MAÇLAR

27 Temmuz - 10:25 | Türkiye - İtalya

29 Temmuz - 10:25 | Türkiye - ABD

31 Temmuz - 08:20 | Türkiye - Arjantin

2 Ağustos - 08:20 | Türkiye - Rusya

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