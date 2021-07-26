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Son dakika 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları: Kadınlar 400 metrede Ariarne Titmus altın madalyaya uzandı

Son dakika spor haberleri... 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda kadınlar 400 metre serbestte Avustralyalı sporcu Ariarne Timus, 5 altın madalyalı Ledecky'i geçerek rekorla altın madalyanın sahibi oldu.

Tokyo 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 07:55
Son dakika 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları: Kadınlar 400 metrede Ariarne Titmus altın madalyaya uzandı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde yüzmede kadınlar 400 metre serbest finalinde Avustralyalı Ariarne Titmus altın madalyaya uzandı.

Tokyo Su Sporları Merkezi'nde düzenlenen yarışlarda Titmus, 3.56.69'luk derecesiyle ilk sırada yer aldı. Avustralyalı sporcu, bu derecesiyle Okyanusya rekorunun da yeni sahibi oldu.

Olimpiyat ile dünya rekortmeni, olimpiyatlarda 5 altın, 1 gümüş madalyası bulunan ABD'li Kathleen Ledecky 3.57.36'lık derecesiyle ikinci sırada geldi.

Bronz madalya ise 4.01.08'lik derecesiyle Çinli Bingjie Li'ye gitti. Li, aldığı sonuçla bu kategoride Asya rekoru kırdı.



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