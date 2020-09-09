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09 Eylül 2020, Çarşamba
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Son Boğa

Son Boğa Cihan Özkara

1. ekiplerinden İstanbulspor forvet hattını 'yı alarak güçlendirdi.

1. ekiplerinden İstanbulspor forvet hattını 'yı alarak güçlendirdi. 29 yaşındaki futbolcu 3 yıllık resmi sözleşmeyi imzladı. Cihan, geçen sezonu 4. Lig takımı Rot-Weiss Oberhausen'de geçirdi. 24 resmi maçta 11 defa fileleri sarstı.
  1. 9.9.2020
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