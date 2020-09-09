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09 Eylül 2020, Çarşamba
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Erzincan fırtınası

Erzincan fırtınası

24Erzincanspor, İnegölspor'dan sağ bek ve 'dan orta saha ve Belediye'den forvet Abdülkadir Özgen'i renklerine bağladı.

3. Lig 1. Grup'ta playoff şampiyonu olarak adını 2. Lig'e yazdıran Anagold 24Erzincanspor, transfere doymuyor. Kırmızı-siyahlılar, son olarak İnegölspor'dan sağ bek ve 'dan orta saha etti. İki oyuncu için de imza töreni düzenleyen Erzincanspor'da başkan Gökhan Keleş, yeni bir kadro oluşturduklarını ve hedeflerinin TFF 1. Lig olduğunu açıkladı. Keleş, "Yeni hocamız ve transferlerimizle gücümüze güç kattık. Şehrimize bir şampiyonluk daha yaşatmak istiyoruz" diye konuştu.

KADRO BELİRLENDİ
Tecrübeli teknik direktör Özcan Kızıltan ile sezona girmeye hazırlanan 24Erzincanspor, iç transferde Y.Emre Çakır, Enes Subaşı, Y.Emre Tok, Emre Turan , Uğurcan, Talha , Ethem, Mustafa Talha, Mümin Talip ile anlaşmıştı. Dış transferde ise Hayrullah Mert, Murat Demir, Oğuz Özden, Rıdvan Türker, Abdullah Balıkuv, Fatih Cin, Ahmet Kaan Ergün, Cebrail, Batuhan Yılmaz, Batuhan Salman, Samed, Umut Sönmez ve Emre ve Abdülkadir ile sözleşme imzalanmıştı.

  1. 9.9.2020
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