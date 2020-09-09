Erzincan fırtınası
24Erzincanspor, İnegölspor'dan sağ bek Uğur Daşdemir ve Erzurum'dan orta saha Sefa Akgün ve Kırşehir Belediye'den forvet Abdülkadir Özgen'i renklerine bağladı.
TFF 3. Lig 1. Grup'ta playoff şampiyonu olarak adını 2. Lig'e yazdıran Anagold 24Erzincanspor, transfere doymuyor. Kırmızı-siyahlılar, son olarak İnegölspor'dan sağ bek Uğur Daşdemir ve Erzurum'dan orta saha Sefa Akgün'ü transfer etti. İki oyuncu için de imza töreni düzenleyen Erzincanspor'da başkan Gökhan Keleş, yeni bir kadro oluşturduklarını ve hedeflerinin TFF 1. Lig olduğunu açıkladı. Keleş, "Yeni hocamız ve transferlerimizle gücümüze güç kattık. Şehrimize bir şampiyonluk daha yaşatmak istiyoruz" diye konuştu.
KADRO BELİRLENDİ
Tecrübeli teknik direktör Özcan Kızıltan ile sezona girmeye hazırlanan 24Erzincanspor, iç transferde Y.Emre Çakır, Enes Subaşı, Y.Emre Tok, Emre Turan , Uğurcan, Talha , Ethem, Mustafa Talha, Mümin Talip ile anlaşmıştı. Dış transferde ise Hayrullah Mert, Murat Demir, Oğuz Özden, Rıdvan Türker, Abdullah Balıkuv, Fatih Cin, Ahmet Kaan Ergün, Cebrail, Batuhan Yılmaz, Batuhan Salman, Samed, Umut Sönmez ve Emre ve Abdülkadir ile sözleşme imzalanmıştı.
- 9.9.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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