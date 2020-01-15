Taşdemir: Zor bir virajdayız

Osmanlıspor'un teknik direktörü İsmet Taşdemir dobra dobra konuştu. 15. sırada yer alan Başkent temsilcisinin hocası Taşdemir "Çalkantılı bir dönem yaşıyoruz. Kampta U-19'dan 12 oyuncu var. Takvileri yaparak 2. yarıya başlamamız gerekiyor. Kümede kalmak istiyoruz. Osmanlıspor'u o güçlü dönemlerine döndürmek için büyük çaba sarf ediyoruz" ifadelerini kullandı. Taşdemir, camiadan daha fazla destek istedi.