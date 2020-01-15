Taşdemir: Zor bir virajdayız - Son dakika 10 Numara haberleri - Fotomaç
15 Ocak 2020, Çarşamba
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Taşdemir: Zor bir virajdayız

Taşdemir: Zor bir virajdayız

'un  dobra dobra konuştu.

'un dobra dobra konuştu. 15. sırada yer alan Başkent temsilcisinin hocası Taşdemir "Çalkantılı bir dönem yaşıyoruz. Kampta U-19'dan 12 oyuncu var. Takvileri yaparak 2. yarıya başlamamız gerekiyor. Kümede kalmak istiyoruz. Osmanlıspor'u o güçlü dönemlerine döndürmek için büyük çaba sarf ediyoruz" ifadelerini kullandı. Taşdemir, camiadan daha fazla destek istedi.

  1. 15.1.2020
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