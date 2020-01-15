Taşdemir: Zor bir virajdayız
Osmanlıspor'un teknik direktörü İsmet Taşdemir dobra dobra konuştu.
Osmanlıspor'un teknik direktörü İsmet Taşdemir dobra dobra konuştu. 15. sırada yer alan Başkent temsilcisinin hocası Taşdemir "Çalkantılı bir dönem yaşıyoruz. Kampta U-19'dan 12 oyuncu var. Takvileri yaparak 2. yarıya başlamamız gerekiyor. Kümede kalmak istiyoruz. Osmanlıspor'u o güçlü dönemlerine döndürmek için büyük çaba sarf ediyoruz" ifadelerini kullandı. Taşdemir, camiadan daha fazla destek istedi.
- 15.1.2020
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misafir En doğru hareket buydu yoksa yazık olacaktı bu çocuğa
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Cascan Sistemli,bilimsel ve özverili çalışmanın sonucu. Tebrik ediyor, başarılarının Tokyo olimpiyatlarında da devam edeceğine inanıyorum..
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