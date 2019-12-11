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11 Aralık 2019, Çarşamba
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’un da hayali var

Çorum’un da hayali var

, “2. Lig’de yeniyiz ama bizim de hedeflerimiz var” diye konuştu.

'u yenerek büyük sürpriz yapan Yeni 'da , iddialı konuştu. Kaya, "Tanınmış isimlerden kurulu rakibimizin ne yapabileceğini iyi biliyorduk buna göre önlemler aldık ve kazandık. Şu maç öncesi ve maç içinde yaptıklarımızı, kaybettiğimiz Amed, ve Pendik maçlarında yapsaydık, sıfır kayıpla devreyi kapatırdık" ifadesini kullandı.

  1. 11.12.2019
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