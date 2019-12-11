Çorum’un da hayali var

Samsun'u yenerek büyük sürpriz yapan Yeni Çorum'da Teknik Direktör Bahri Kaya, iddialı konuştu. Kaya, "Tanınmış isimlerden kurulu rakibimizin ne yapabileceğini iyi biliyorduk buna göre önlemler aldık ve kazandık. Şu maç öncesi ve maç içinde yaptıklarımızı, kaybettiğimiz Amed, Gümüşhane ve Pendik maçlarında yapsaydık, sıfır kayıpla devreyi kapatırdık" ifadesini kullandı.