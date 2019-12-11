Çorum’un da hayali var
Teknik direktör Bahri Kaya, “2. Lig’de yeniyiz ama bizim de hedeflerimiz var” diye konuştu.
Samsun'u yenerek büyük sürpriz yapan Yeni Çorum'da Teknik Direktör Bahri Kaya, iddialı konuştu. Kaya, "Tanınmış isimlerden kurulu rakibimizin ne yapabileceğini iyi biliyorduk buna göre önlemler aldık ve kazandık. Şu maç öncesi ve maç içinde yaptıklarımızı, kaybettiğimiz Amed, Gümüşhane ve Pendik maçlarında yapsaydık, sıfır kayıpla devreyi kapatırdık" ifadesini kullandı.
- 11.12.2019
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Yorum
Abidin Yaman Altınordu'yu tebrik ediyorum. Aslanlar gibi oyuncu yetiştiriyor ve onlara inanılmaz özgüven aşılıyor.Diğer klüplerden gidenler iflas ediyor
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Dışarıda 1 numara
Toplam 1
Yorum
yorum sonuçta böyle olsun ve TRABZON şampiyon olsun....
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Toplam 1
Yorum
kaptan Vay bee
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