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04 Aralık 2019, Çarşamba
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Yenilmez

Yenilmez Kütahya

9. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Kütahyaspor, deplasmanda karşılaştığı Yeşilköy'ü ve 'in (2) golleriyle yenip hem yenilmezliğini hem de liderliğini korudu.

9. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Kütahyaspor, deplasmanda karşılaştığı Yeşilköy'ü ve 'in (2) golleriyle yenip hem yenilmezliğini hem de liderliğini korudu.

  1. 4.12.2019
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