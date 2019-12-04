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04 Aralık 2019, Çarşamba
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'Süper'

Erzurumspor 'Süper'

Sözeri, "'nda bir takımını ağırlamak istiyoruz" dedi.

1. Lig ekibi BB 'un teknik direktörü , ile oynayacakları Ziraat maçına ilişkin, "Hedefimiz gidebildiğimiz yere kadar gitmek. Tur atlayarak bu şehre takımı getirmek istiyoruz" dedi. Sözeri, kupa maçlarının ayrı bir havası olduğunu söyledi. Sözeri, "Kadro derinlikleri olmayan takımlar için bu böyle ama biz kadro derinliği açısından rahatız. Bu yüzden kupa maçlarında gitmek istediğimiz yere kadar gitmek istiyoruz" ifadesini kullandı. Tur atlayarak Süper Lig takımını 'da ağırlamak istediklerini dile getiren Sözeri, şöyle konuştu: "Bizim için önemli olan tabii ki Süper Lig'e çıkmak. Geçen sene taraftarlarımız Süper Lig takımlarını burada gördü. 1. Lig'de oynarken büyük bir takım ya da Süper Lig'den herhangi bir takımı getirerek buradaki taraftarlarımıza tekrar Süper Lig'i hatırlatıp sezon sonunda da bunu gerçeğe dönüştürmeyi hedefliyoruz."
  1. 4.12.2019
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