Gelin kaynana çatışmaları tabletlerde

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise 4 bin yıl önce yaşanan gelin kaynana kavgalarının Kültepe kazılarındaki tabletlere girdiğini belirtti. Büyükkılıç, "Kayseri İpek Yolu üzerinde olduğu için Kültepe ticaretin merkezi olmuş. 4 bin yıl önce Kültepe'de ticaretin kuralları konulmuş ve anlaşmalar yapılmış. Hatta gelin kaynana çatışmaları bile yazılmalara girmiş. Bu tabletlerin büyük oranda Ankara da ve Londra'da olması buranın bir bakıma arzu edilen seviyede sahip çıkılmadığını gösteriyor. 70 yıldır burada kazı yapılıyor ama yeterli değil. Kültepe'ye yapacağımız müze ile değerli eserlerimizi Londra'dan, İstanbul'dan ve Ankara'dan getirip burada sergileyeceğiz Anadolu Erciyes Holding ve Turkuvaz Medya Grubu'nun desteğiyle 3-4 yıl içerisinde burası arzu edilen seviye gelecek ve ziyaretler başlayacak" açıklamasını yaptı.