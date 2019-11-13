Batuhan’dan hat-trick

Bandırmaspor'un TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Kahramanmaraşspor ile 3-3 berabere kaldığı maça Batuhan Karadeniz damga vurdu. Eski Beşiktaşlı golcü futbolcu hattrick yaparak maça damga vurdu. Türk futbolunun 'büyük beklenti' içine girdiği ama hayal kırıklığı yaşadığı tecrübeli oyuncu, Kahramanmaraş karşısında fileleri tam 3 kez havalandırıp hat-trick yaptı ama takımı 1 puanla yetindi.