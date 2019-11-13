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13 Kasım 2019, Çarşamba
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Batuhan’dan hat-trick

Batuhan’dan hat-trick

Bandırmaspor'un  2. Lig 'ta Kahramanmaraşspor ile 3-3 berabere kaldığı maça damga vurdu.

Bandırmaspor'un 2. Lig 'ta Kahramanmaraşspor ile 3-3 berabere kaldığı maça damga vurdu. Eski Beşiktaşlı golcü futbolcu hattrick yaparak maça damga vurdu. Türk futbolunun 'büyük beklenti' içine girdiği ama hayal kırıklığı yaşadığı tecrübeli oyuncu, karşısında fileleri tam 3 kez havalandırıp hat-trick yaptı ama takımı 1 puanla yetindi.

  1. 13.11.2019
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