Neydi o ilk 45!

Fenerbahçe, Krasnodar Stadı'nda öyle bir ilk yarı oynadı ki; inanılır gibi değil!

Şut yok, isabetli orta yok, pozisyon yok! Yok oğlu yok! Koca Fenerbahçe, ilk 45'te kalesini savunmaktan başka hiçbir şey yapamadı. Kalesini de savunmayı başaramadı aslında.

Daha maçın başında golü yedi.

Bu kadar rahat orta mı yaptırılır; Claesson'a bu kadar rahat kafa mı vurdurulur?

Bu Emenike, nasıl Fenerbahçe formasını giyebiliyor bu hali ile?

Dün ilk yarıda Emenike'yi izleyen 25 milyon sarı-lacivertli taraftar, 'Bu Emenike kimin torpili ile ilk 11'de sahaya çıktı?' demiştir herhalde...

Bu mu hazır Emenike ey Advocaat!

Hani dedin ya 'Van Persie hazır değil. O yüzden kadroya almadım!' Fenerbahçe ilk yarıda, sadece Lens üzerinden atak yapmaya çalıştı; ama Krasnodar'lı oyuncuların sıkı markajında o da kaybolup gitti.

Advocaat, Fenerbahçe'yi Lens'e endeksli bir takım yaptı sonunda.

Eseri de ortada...

Fenerbahçe; Barcelona, Real Madrid gibi dünya devleri ile oynarken bile pozisyon bulur, rakip savunmayı zorlar. Bence Hollandalı hoca ve dün ilk 11 oynayan oyuncular, maçtan sonra o sahada tel tel dökülen hallerini izleyip ders alsınlar.

Tabi Advocaat da; çünkü o da kenarda çok formsuzdu.



Emenike'ye nasıl sabretti!

Sadece 8 yıllık geçmişi (tarihi) olan Krasnodar, iki aydır futboldan uzak olmasaydı ne olurdu ilk yarıda acaba? Rakip oyuncular, Fenerbahçe ceza sahasında adeta cirit atarken, temsilcimiz, sadece 2 kez rakip kale önünde topla buluşabildi.

İlk 45'teki ürkek, tutuk ve vasatın altındaki futbol, Fenerbahçe'ye hiç mi hiç yakışmadı.

Biz Fenerbahçe'den coşkulu bir futbol beklerken; ikinci yarıya da büyük bir iştahla başlayan takım, Krasnodar oldu.

Maçta rakip kaleyi bulan ilk şutumuz;

67. dakikada cılız bir vuruşla Sow'dan geldi.

Advocaat, Emenike'ye tam 71 dakika sabretti! Oysa sabır taşı olsa çatlardı! Sow da Fenerbahçe'ye geldiği günden beri böyle silik bir maç oynamamıştır herhalde.

Ozan Tufan ve Fernandao hamleleri, o dakikaya kadar sahada adeta yürüyen Fenerbahçe'yi biraz olsun hareketlendirdi. İkinci şutumuz da 82'de Fernandao ile geldi.

Hepsi bu kadar işte. Advocaat, maçtan önceki basın toplantısında 'Benim için Avrupa, ligden daha önemli' dedi. Önemli olmalı evet ama; bunu futbolcularına iyi anlatamamışsın hocam!

1-0'lık skor kötü değil. Ama oynanan futbol kötü! Sarı-lacivertliler, Kadıköy'deki rövanşı, Fenerbahçe gibi oynarsa turu geçer.

Yeter ki istesin! Dün Fenerbahçe son 10 dakika hariç, skoru çevirmek için hiçbir şey yapmadı...