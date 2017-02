Pereira olsaydı...

Bu sezonun en coşkulu seyirci performanslarının birini gördük maçta. Özellikle Bursaspor taraftarının atkı şovu, yılbaşı kartpostalları güzelliğindeydi.

Sahadaki takımlarını ateşlemek için her şeyi yaptılar. Fenerbahçe, ilk yarıda çok iştahlı bir futbol oynadı.

Bursaspor'un beyni Batalla'yı Mehmet Topal etkisiz hale getirince ev sahibi ekip, her anlamda oyun üstünlüğünü Fenerbahçe'ye kaptırdı. Sonrasında gelen penaltı golü, Fenerbahçe için galibiyet kapısını açmıştı. İlk yarının son anlarında Boban Jovic'in gördüğü kırmızı kart, Yeşil Timsahlar için ümitsizlik mevsimine yolculuktu sanki.

Fenerbahçe maç boyunca hızlı top çevirdi, hızlı hücum yaptı, dolayısıyla da hep hızlı düşünerek rakibin kafasını karıştırdı.

Oyunun son bölümü hariç tabii..

Son bölümde bitse de gitsek der gibiydi sarı-lacivertli futbolcular sahada. Fenerbahçe, ikinci yarıda bir kişi fazla oynamanın avantajı ile savunmasını bile öne çıkardı. Ama yaratıcı oyuncu eksikliği nedeniyle bir türlü skor tabelasındaki rakamı artıramadı. Alper Potuk, bir karınca çalışkanlığı ile sahada basmadık yer bırakmadı.

Şener ve Lens, sağ kanattan tahrip gücü yüksek bindirmeleri yaptı.

Sow, attığı penaltı golü dışında kendisine gelen şahane paslarda çerçeveyi bulamadı.

Advocaat, sahada dökülen Aatif'a nasıl 82 dakika tahammül etti anlamadım!

Fenerbahçe, koca bir ikinci yarıyı 10 kişi oynayan rakibi karşısında sanki '2. gole hiç gerek yok' der gibiydi.



Kjaer'in kolu kapalı

Maçı kazandım gözüyle bakarsan ve böylesine zorluk derecesi yüksek maçlarda skorun üzerine yatarsan sonuç hüsran olur. Bursaspor'un kazandığı penaltıda top, Kjaer'in koluna çarpıyor ama kol kapalı. Halil Umut Meler'in verdiği bu penaltı kararı çok tartışılacak.

Fenerbahçe dün farklı kazanabileceği bir maçtan 1 puan çıkarabildi. Tabi ki fatura Advocaat'a çıkacaktır. Bu Advocaat, o korkak yakıştırması yapılan, savunma futbolu oynatıyor diye eleştirilen Pereira'dan daha kötü bir hoca. Sonuç ortada.

Dün Fenerbahçe'nin başında Pereira olsaydı sonuç çok farklı ve Fenerbahçe lehine olurdu. Geçmiş olsun. Bu Fenerbahçe, bu hoca ve dolayısı ile bu futbolla şampiyon olamaz. Fenerbahçe, Beşiktaş'ın yenildiği haftada kendisine altın tepside sunulan zirveye yaklaşma fırsatını Advocaat yüzünden elinin tersiyle geri itti.

Advocaat cesur bir hoca değil. F.Bahçe yönetimi, dünkü futbolu gördükten sonra Advocaat'ın önüne getirdiği 'sözleşme uzatma teklifinden' geri adım atar. Advocaat'ın ağzından bir kez olsun 'Biz şampiyon olacağız' lafını duymadım. Hoca inanmıyorsa, takım hiç inanmaz! Fenerbahçe dün 2 puan kaybetti. Bursaspor ise bir devre 10 kişi mücadele ettiği maçtan 1 puan çıkardı. Bu bir puanı da Bursaspor taraftarının coşkusu sayesinde aldı.



EMEK + ALINTERİ + TAKIM RUHU = TRABZONSPOR

Yıllar sonra (5 yıl) kazanmayı alışkanlık haline getiren, galibiyet serisi yakalayan bir Trabzonspor çıktı ortaya. Sonunda akıllıca yapılan transferler farkını gösterdi.

Olcay Şahan'ın olağanüstü katkısı, Yusuf Yazıcı'nın oyun zekası ile takımdaşlık ruhu yakalandı. Dünkü Osmanlıspor galibiyeti ise zirveye doğru yelken açan bir Fırtına çıkardı.

Ersun Yanal'ın öğrencileri, dün topa sahip oldu, pas oyununu oynadı. Oyunun son bölümünde geriye yaslanmış gibi görünse de iyi savunma yaptı bordo mavilililer.

Kaleci Onur müthiş kurtarışlar yaparken, Durica adeta iki kişilik oynadı. Yusuf Yazıcı'nın oyunun savunma yönünü de çok iyi oynadığını gördük. Bordo-mavililer, artık takım halinde kazanmayı çok istiyor, sahanın her yerinde pres yapıyor, bir oyuncunun açığını diğer oyuncu hemen kapatıyor. İşte ortaya çıkan başarı tablosunun sırrı bu. Trabzonspor dün sadece 3 puan kazanmakla kalmadı, müthiş bir özguven de yakaladı. 4 maçlık seri, Trabzonspor'u zirvenin eteklerine yaklaştırdı.

Yükseliş devri başladı Trabzonspor için.

Taraftarına düşen de bu takıma sahip çıkıp sonuna kadar desteklemek. Her Trabzonsporlu'nun gurur duyacağı bir takım geliyor...