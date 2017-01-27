GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE İÇİN BEN DE VARIM! “EVET" “EVET” DİYORUM ÇÜNKÜ;

Yazarımız Rıdvan Dilmen'in sosyal medya üzerinden başlattığı 'Güçlü Bir Türkiye İçin Ben De Varım' kampanyası, son zamanlarda beni en çok heyecanlandıran, duygulandıran bir kampanya oldu.

Helâl olsun Rıdvan Dilmen'e!

'Ülkemiz adeta bir İstiklal Savaşı'ndan geçiyor. Güçlü bir Türkiye için ben varım, 'Evet' sen de var mısın?' çağrısı yapıyor Rıdvan Dilmen!

Her karış toprağı şehit kanları ile sulanmış bu güzel ülkemiz için 'bir olacağız, birlik olacağız, güçlü olacağız, tek bayrak, tek millet, tek vatan olacağız...'



Yüzyılın fotoğrafı gibi

Kenetlenerek düşmanlarımızın gözünü korkutacağız. Tıpkı 15 Temmuz'daki hain kalkışmada alçakların sıktığı G3 mermilerine göğsümüzü siper ettiğimiz gibi, hiç düşünmeden, korkusuzca tankların altına yatıp, tüm dünyaya "Bu vatanın bir karış toprağını bile kimseye yedirmeyiz, ülkemizi böldürtmeyiz" mesajını verdiğimiz gibi...

Günlerce meydanları doldurup 24 saat demokrasi nöbeti tuttuğumuz gibi...

7 Ağustos'ta Yenikapı'daki 'Demokrasi ve Şehitler Mitingi'nde ellerinde Türk bayrakları ile 5 milyon kişinin tüm dünyaya verdiği ders gibi...

5 milyon kişinin tek bir karede toplandığı o yüzyılın fotoğrafı gibi...

Dünyada hiçbir lider 5 milyon halkını bir meydana toplayamadı.



Aydınlık yarınlar için

Bunu dünya üzerinde başaran tek bir lider var o da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan...

Çünkü Türk halkı; liderine güveniyor, inanıyor, sahip çıkıyor, destekliyor.

Bizler ülkemizi çok seviyoruz.

Başka Türkiye yok!

Güzel ülkemizin aydınlık yarınları için...

Daha güçlü bir Türkiye için...

Halkımızın huzur ve mutluluğu için...

BEN DE VARIM

'EVET'

Şimdi; spor medyasındaki (gazete, televizyon, internet portalları) yönetici arkadaşlara (genel müdürler, yayın yönetmenleri, spor müdürleri) sesleniyorum...

Güçlü bir Türkiye için Sizler de var mısınız?