ATOM KARINCA!

(Aşağıdaki yazıda Quaresma'nın muhteşem futbolunu ve hakem Alper Ulusoy'un Alanyaspor lehine verdiği komik penaltının hikayesini okuyacaksınız!)



Üçüncü bölgede rakibini presle boğan, fakat savunmasında bireysel hatalar yapan bir Beşiktaş vardı sahada. Quaresma sanki sağ kanada bir ray döşemişti ve hızlı tren gibi gidip geliyordu bu bölgede.

Portekizli oyuncunun ceza sahasına yağdırdığı kornerler ve ortalardan birinde Kartal'ı uçuran gol geldi.

Quaresma'nın sağ kanattan adrese teslim ortasına aynı güzellikte yükselen Cenk Tosun fileleri havalandırırken, kenardaki teknik heyetin coşkusu görülmeye değerdi.

Golden sonra Efecan ve Guerrier derinlemesine paslarla Vagner Love'a harika paslar attılar. Bu paslardan birinde Vagner Love'un Fabricio'yu çalımlayıp kaleye gönderdiği topa son anda Tosic müdahale ederek golü önledi.

Ardından Cenk Tosun'un belinde baş gösteren şiddetli ağrı, 35. dakikada yerini Tolgay'a bırakmasına neden oldu. Quaresma ceza sahasında yağmur gibi ortalar yağdırıyordu da şimdi golü kim atacaktı? Çünkü bir orta saha oyuncusu yerine dahil olmuştu.

Şenol Güneş, kafasında belirlemişti forveti çoktan: Babel!

Tolgay oyuna girdikten sonra orta sahada kaptığı topla ilerledi, soldan ceza sahasına akmak için pas bekleyen Babel'e öyle bir top gönderdi ki;

Babel, markaja gelen iki savunma oyuncusunu yere serdikten sonra kaleci Zlamal'ı da etkisiz hale getirip jeneriklik bir golle 'Ben yakaladım mı affetmem" diyordu adeta...



Fabricio dokunmuyor bile!

İlk yarıda orta yapma rekoru kıran Quaresma, ikinci 45'e de çok iştahlı başladı. İkinci golden sonra direnci kırılan A. Alanyaspor, penaltıdan sonra iyice oyundan düştü. Quaresma'nın penaltısı, farkı ve liderliği getiriyordu Kara Kartal'a...

Ben dün akşam Quaresma'yı izlerken yoruldum, Portekizli yıldız, yorulmadı ve durmaya da niyeti yoktu.

Tek kanatlı bir Kartal'a dönüşmüştü siyah-beyazlılar.

Nasıl dönüşmesin ki; bütün toplar Quaresma'ya servis ediliyordu; o da ceza sahasına adrese teslim ortalar yapıyordu!

Derken bir derin top, Guerrier ile Fabricio'yu karşı karşıya getiriyordu.

Fabricio'nun Guerrier'e en ufak bir müdahalesi bile yoktu ve eli ile topu uzaklaştırıyordu. Ama hakem Alper Ulusoy, öyle komik bir penaltı veriyordu ki Alanyaspor lehine... En fanatik Alanyaspor taraftarı bile 'Hadi ordan be! Böyle penaltı mı olur?' demekten kendini alamazdı!

Vagner Love'un penaltı golü ile yeniden maça dört elle sarılmıştı ev sahibi ekip... Art arda pozisyonlar yakaladılar. Dünkü maçta Emre Akbaba, Vagner Love ve Efecan'ı çok beğendim.

Ve Marcelo'nun kafa golü 'Aşkın rengi siyah-beyaz' diyordu Alanya semalarında...

Futbolseverlerin gözlerinin pasını sildi Quaresma dünkü muhteşem futboluyla... Atom Karınca gibiydi...

İşte size maç kazandıran oyuncu = Quaresma...

Her takıma lazım, ama dünyada tek Quaresma var... Beşiktaş artık puan farkı ile lider...

Quaresma hükmetti ve zirvenin rengi Siyah-Beyaz oldu...